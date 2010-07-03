В Госдуме рассказали о роли государства в росте числа детей-инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы, паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в беседе с ИА "НСН" прокомментировал данные о том, что за три года в России количество детей с инвалидностью увеличилось с 617 тысяч до 670 тысяч.

"Это все связано с нормативным регулированием, которое утверждает Минтруд. Критерии по детям-инвалидам позволяют сейчас детям с генетическими заболеваниями получить инвалидность проще, чем это было в прошлые годы", – отметил Терентьев.

Он также добавил, что благодаря современной медицине получающий соответствующий статус человек способен сохранять активность в повседневной жизни.

Вместе с тем депутат предположил, что министерству здравоохранения стоит пересмотреть фактор нормативного регулирования по некоторым диагнозам.

Ранее Владимир Путин подписал закон об упрощении получения мер соцподдержки и госуслуг для людей с ограниченными возможностями, в том числе права на бесплатную парковку. Теперь решения по поводу льгот и получения бесплатных парковочных мест для инвалидов будут приниматься на основании сведений, которые были получены из электронного федерального реестра.