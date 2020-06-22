Россиян предупредили об опасном свойстве аспирина

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Врач Ольга Кашубина рассказала, что кофе и аспирин не рекомендуется использовать как средства от головной боли на фоне похмелья. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам специалиста, как лекарственный препарат, так и популярный напиток способны обострить гастрит при попадании в желудок. А особую опасность они представляют для тех, у кого диагностирована язва.

Согласно статистике DSM Group, в апреле жители Москвы активнее обычного стали скупать средства от похмелья. Рост составил 164% от привычного уровня выручки по данным товарам. Подобную тенденцию эксперты связали с ростом объема алкопотребления во время самоизоляции.

