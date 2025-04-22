В Москве пройдут открытые экскурсии по флагману Буяновской больницы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Московской клинической больнице имени Буянова 22 и 23 апреля состоятся открытые экскурсии по флагманскому медицинскому центру, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Во время экскурсии участники смогут увидеть передовое оборудование, гибридную операционную и противошоковый зал.

Ракова рассказала, что флагманские медицинские центры столицы – это современные высокотехнологичные лечебно-диагностические комплексы, сердце больницы. Их создали на базе ведущих многопрофильных стационаров Москвы.

"Все центры оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить сложнейшие операции, а также тяжелой техникой для проведения высокоточной диагностики, включая КТ и МРТ, рентген-комплексы, ангиографические установки, передвижные рентген-аппараты и многое другое", – отметила Ракова.

С 2023 года начали проводить экскурсии в новые медицинские объекты перед их открытием для более близкого знакомства жителей Москвы с современной системой здравоохранения.

"Жители столицы крайне тепло приняли формат – они искренне интересуются тем, как работают врачи и какие технологии помогают спасать жизни", – сообщила заммэра.

Ракова добавила, что во время экскурсии участники ознакомятся с современными стандартами оказания помощи и цифровыми технологиями. Сопровождать их будут специалисты флагманского центра, а также сотрудники центров госуслуг "Мои документы".

Открытые экскурсии пройдут по адресу улица Бакинская, дом 26. 22 апреля экскурсии пройдут с 10:00 до 20:00, 23 апреля – с 10:00 до 14:00. Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация на сайте.

Ранее сообщалось, что более 660 единиц лучевой техники получили модернизированные поликлиники столицы за пять лет. Все оборудование объединены в единый цифровой контур и это ускоряет диагностику, а также дает возможность анализировать снимки с помощью ИИ.

