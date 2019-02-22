Врачи оценили горчичники, банки и другие методы лечения времен СССР

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Горчичники, банки, прогревание ушей свечками, мазь "Звездочка" и марганцовка широко применялись во времена СССР. Некоторые из подобных способов лечения россияне практикуют и сегодня. Специалисты рассказали, насколько они действенны и не наносят ли вред, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Банки от простуды в советские времена считались универсальным средством почти в любой ситуации, будь то приступы кашля, бронхиты, насморк. Бытовало мнение, что банки не вызывают побочных эффектов и прекрасно сочетаются с другими вариантами терапии. "Банки − это такая дешевая, доступная вещь", − пояснил врач-отоларинголог Владимир Зайцев. "Банки можно использовать только в самом начале заболевания − буквально в первый−второй день, когда еще не начался процесс отхаркивания", − отметил специалист.

При простудных заболеваниях и сильном кашле в прошлом веке нередко полагались на горчичники. "У горчичников принцип тот же, что и у банок. Они также усиливают приток крови к грудной клетке и после их использования нельзя выходить на улицу", − рассказал Владимир Зайцев. При это он предупредил, что горчичники могут стать опасными при температуре или выраженных воспалительных процессах в легких. Они не помогут, а, наоборот, усугубят патологический процесс, заверил врач.

Не менее популярными прежде были ингаляции картошкой. Считалось, что пары картофеля полезны для здоровья, а горячий пар выводит мокроту и слизь. Однако теперь в такой процедуре нет необходимости. "Сейчас ингаляторы доступны всем и окупают себя быстро", − подчеркнул Зайцев. Он также предостерег, что "ингаляции горячим паром обжигают носоглотку, провоцируют аллергическую реакцию и могут приводить к развитию отека".

Отоларинголог отметил, что традиционные средства не стоит сбрасывать со счетов, но применять их следует с осторожностью и предварительно посоветовавшись с врачами. Во многих случаях такие методы могут принести вред, а не пользу при заболевании, напомнил медик.