Нетрадиционная медицина: топ-5 самых странных способов лечения

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Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Ирландские медики впервые описали случай, когда пациент лечился собственной спермой. В больницу Дублина обратился 33-летний мужчина с жалобами на сильные внезапные боли в пояснице. Они начались за три дня до этого, когда пациент поднял тяжелый стальной предмет, и с того момента только усиливались. При этом мужчина и раньше жаловался на постоянные боли в пояснице.
Неврологическое обследование не выявило травм позвоночника. Однако при дальнейшем осмотре пациента медики обратили внимание на покраснение и сыпь у него на правой руке. Мужчина признался, что в течение последних полутора лет ежемесячно делал себе инъекции собственной спермы в качестве лечения от боли в спине. В основном он вводил себе "лекарство" внутривенно, а также несколько "доз" внутримышечно. "Лечение" пациент назначил себе сам, без консультации с медиками.
Портал Москва 24 подготовил подборку самых необычных случаев лечения и самолечения за прошедшие несколько лет.
В феврале прошлого года стало известно о том, что американка добавляла в напитки своей дочери-аутиста отбеливатель, пытаясь таким образом вылечить ее недуг. 28-летняя жительница города Индианаполис призналась в том, что прочитала о "чудодейственных свойствах" опасного вещества в одной из тематических групп в Facebook.
О происходящем случайно узнал отец ребенка и вызвал полицейских. Женщину арестовали, а девочку забрала социальная служба.
Необычный метод "уринотерапии" изобрела жительница Австралии. В октябре 2015 года суд австралийского города Ньюкасл предъявил обвинение 42-летней местной жительнице, которая пыталась вылечить дочь от приобретенного иммунодефицита. Женщина заявила, что не доверяет методам лечения, которые применяли врачи, и решила спасти дочь с помощью нетрадиционной медицины, которая в конечном счете едва не погубила ребенка.
При очередном обследовании врачи обнаружили в одном из сосудов венозного русла девочки растущий грибок. Изучив анализы, медики выяснили, что ей в шею вводилась загрязненная моча, которая и вызвала распространение бактерий. Врачи сразу же заявили в полицию на мать девочки. После долгого лечения в больнице ребенка удалось спасти.
48-летний вьетнамец Нгуен Ван Нат чуть не расстался с жизнью из-за передозировки спиртного.
Его без сознания доставили в больницу с сильнейшим алкогольным отравлением. Врачи нашли необычное решение – они были вынуждены влить в парня 15 банок пива.
Врачам нужно было замедлить выработку отравляющих веществ, которые получаются при распаде метанола – его уровень в крови пациента был превышен в 1119 раз. В алкоголе может быть два вида спирта: этанол и метанол, и человеческая печень сначала расщепляет первый. Поэтому врачи решили ввести пациенту в организм пиво, чтобы отвлечь печень от метанола. Три банки влили сразу, затем по одной каждый час – всего потребовалось пять литров. Мужчину удалось спасти.
Необычное лекарство от мигреней нашли ученые из Германии. По словам исследователей, более чем у половины тех, кто занимался сексом во время головной боли, симптомы мигрени слабели.
В эксперименте участвовала тысяча человек. Выяснилось, что более трети тех, кто страдал от мигреней, занимались сексом во время приступов. В 75% случаев боль слабела с сильной до умеренной, а то и вовсе проходила. Хотя были и те, у кого боли от такого "лекарства" только усиливались. По словам экспертов, обезболивающее действие секса может быть связано с выбросом эндорфинов. Их можно назвать природными обезболивающими, уровень которых повышается во время секса и которые заглушают головную боль.
Евгения Маркова
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