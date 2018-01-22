Выписки из медицинских карт можно будет получить в интернете

22 января, 16:37
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Выписки из медицинских карт и результаты медисследований можно будет получить в интернете. Кроме того, это даст возможность дистанционного приема и консультаций с врачами. Также можно будет проводить профессиональные консилиумы в онлайн-режиме.
Как сообщает телеканал Москва 24, условия проведения таких интернет-встреч пока разрабатываются. Самое главное – это эффективность помощи на расстоянии и защита пациентов от нелегальных услуг. Порядок выписки электронных рецептов и дистанционное получение документов о состоянии здоровья Минздрав уже подготовил.
С 2018 года в России вступил в силу закон о телемедицине, разрешивший всестороннее использование IT-технологий.
В конце июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о телемедицине, предполагающий оказание медпомощи дистанционно. Это могут быть консилиумы, консультации, мониторинг состояния пациента. При назначении наркотических или психотропных веществ рецепты оформляются на специальных бумажных бланках с электронной подписью врача.
К 2019 году все больницы и поликлиники страны должны оснастить высокоскоростным интернетом, чтобы врачи из отдаленных населенных пунктов России могли совещаться с коллегами из региональных и федеральных клиник.
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