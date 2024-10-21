Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците ряда медизделий в РФ

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Объемы госзакупок некоторых медицинских изделий, о дефиците которых сообщали СМИ, соответствуют показателям 2023 года или превышают их. В настоящий период их недостаток в стране не зафиксирован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Об истощении у медицинских фондов запасов ряда сложных зарубежных медизделий ранее сообщило издание РБК, ссылаясь на их представителей. Журналисты утверждают, что в связи с трудностями в логистике и уходом многих компаний в России не представляется возможным ни отремонтировать, ни закупить необходимое оборудование.

Среди дефицитных товаров СМИ перечислило стационарные кислородные концентраторы, насосы для проведения энтерального питания и гастростомические баллонные трубки.

При этом, по данным Росздравнадзора, их дефицита удается избежать в том числе за счет наличия и наращивания объемов отечественного производства.

Так, с начала 2024 года было закуплено более 2,3 тысячи медизделий "Трубка гастростомическая", указали в ведомстве. При этом 1 681 из них были произведены за рубежом, а 710 – в России. За 2023 год эти показатели составили 2 457 и 240 соответственно.

Также российская сторона закупила более 300 тысяч "наборов для энтерального питания, для взрослых/педиатрических, стерильных" за текущий год. Из них 78 068 штук российского производства и 228 302 – иностранного, а за весь прошлый год было куплено 72 039 штук российского производства и 176 121 – иностранного.

Вместе с тем на данный момент для предотвращения рисков дефицита комплектующих или принадлежностей российское законодательство не запрещает проводить техническое обслуживание медицинских изделий с использованием комплектующих или принадлежностей, которые не предусмотрены в их технической или эксплуатационной документации, указали представители ведомства. Делать это возможно после подтверждения безопасности совместного использования подобных запасных частей.

Сфера технического обслуживания медицинских изделий представляет собой высококонкурентную среду, внутри которой оперативно возникают альтернативные цепочки поставок любых запасных частей, указали в Росздравнадзоре. По словам представителей ведомства, на этом фоне "нерешаемых проблем с сервисным обслуживанием на сегодняшний день не наблюдается".

Ранее Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке в аптеках аналогов "Оземпика". В ведомстве указали, что поставки подобных препаратов в Россию продолжаются. При этом в случае необходимости дистрибьюторы оперативно пополняют запасы лекарства.

