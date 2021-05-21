Профосмотры возобновлены в 83 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Профилактические осмотры населения, приостановленные из-за пандемии в прошлом году, уже возобновили в 83 субъектах страны, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами по ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию, прошли около 30 миллионов россиян.

31 марта вице-премьер РФ Анна Голикова сообщила, что Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения. По ее словам, в настоящее время можно сказать, что с пика 279 тысяч коек, развернутых зимой, их стало 119 тысяч. Кроме того, она отметила, что в стране восстанавливают диспансеризацию и профосмотры.