Подмосковные врачи привели в сознание девочку, впавшую в продолжительный сон из-за стресса

Фото: телеграм-канал "ГБУЗ МО "МОЦОМД"

Врачи Московского областного центра материнства и детства привели в сознание школьницу после многосуточного сна, вызванного стрессом. Об этом сообщили в телеграм-канале медучреждения.

В пресс-службе уточнили, что девочку не мог разбудить никто из членов семьи в течении целого дня.

"Врачи применили комплексную терапию, направленную на стимуляцию центральной нервной системы и нормализацию метаболических процессов. Параллельно проводился мониторинг жизненно важных функций организма и осуществлялась поддерживающая терапия", – рассказали в медучреждении.

По словам врача-психиатра Кристины Шкуратовой, причиной такого состояния стало аффективное расстройство, спровоцированное сильным стрессом из-за проблем в школе и личной жизни девочки.

В ходе комплексного курса терапии удалось стабилизировать состояние пациентки. После полного прохождения лечения ее выписали из стационара.

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