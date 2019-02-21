В "Зарядье" расскажут о здоровье почек

Жители столицы 28 февраля смогут посетить лекцию "Почки здорового человека" в парке "Зарядье". Кандидат медицинских наук Олег Котенко, который является главным специалистом по нефрологии в городе, расскажет о наиболее распространенных заболеваниях, а также способах их профилактики и лечения, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Слушатели узнают о причинах нарушения работы почек и о том, как с ними справляется современная медицина. Оставшиеся вопросы они смогут задать эксперту.
По словам Котенко, почка способна работать на полную мощность, пока повреждение не превысит три четверти ее ткани. Из-за этого люди могут долго не замечать проблем со здоровьем.
"Важно регулярно сдавать анализы на белок в моче и концентрацию креатинина в крови. Это позволит обеспечить раннюю диагностику, а значит, и более эффективное лечение болезней", – отметил нефролог.
Те, кто не попадет на встречу из цикла просветительских лекций "Бегу к врачу", смогут посмотреть трансляцию на страницах mos.ru в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на странице столичного департамента здравоохранения Москвы в Facebook.
Предыдущая лекция проекта, которая состоялась в середине января, была посвящена сохранению психического здоровья после праздников. Тогда перед москвичами выступил психолог и заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов.
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