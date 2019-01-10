Москвичам помогут сохранить психологическое здоровье после праздников

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Лекция "Как сохранить психологическое здоровье в мегаполисе" пройдет 17 января в павильоне "Заповедное посольство", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лектор – психолог и заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов.

Москвичам расскажут, как сохранить психологическое здоровье, выйдя на работу после праздников. Также на встрече затронут темы распорядка дня, нагрузки, отдыха и распределения внимания между разными делами.

Психолог объяснит, как сочетать умственную и физическую активность, почему важен сон и как избежать излишних раздражителей. После лекции гости смогут задать врачу вопросы.

Начало мероприятия – 19:00. Посетителям необходимо предварительно зарегистрироваться. Трансляция встречи будет вестись на странице Депздрава Москвы в Facebook, а также на страницах mos.ru в "Одноклассниках" и "В Контакте".

Встреча состоится в рамках цикла лекций "Бегу к врачу", посвященных медицине и здоровью.