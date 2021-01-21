В Минздраве рассказали о скрытых болезнях, приводящих к смерти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Своевременное прохождение диспансеризации необходимо для диагностики скрытых болезней, которые чаще всего приводят к смерти, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Об этом сообщает News.ru.

Специалист отметила, что диспансеризация в России была приостановлена в марте прошлого года в связи с пандемией, но в августе она была возобновлена. Однако в настоящее время ее можно пройти не во всех регионах.

"Диспансеризация как раз направлена на то, чтобы выявлять хронические неинфекционные заболевания. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания и заболевания легких, хроническая обструктивная болезнь легких. Соответственно, все они служат основной причиной смерти. Вся программа диспансеризации направлена именно на то, чтобы выявить эти заболевания", – заявила Драпкина.

Она отметила, что диспансеризация может быть возобновлена по всей России, когда у жителей страны будет сформирован необходимый иммунитет к коронавирусу.

В связи с эпидемиологической обстановкой и другими факторами в последние два года диспанеризацию прошли всего 52,3% россиян (47% мужчин и 56,2% женщин).

Самые минимальные показатели по прохождению диспансеризации среди мужчин у Чечни (26,7%), Северной Осетии (31%) и Московской области (32,4%). Среди женщин также лидируют жители Чечни (34,6%), Северной Осетии (38,4%) и Магаданской области (40,2%). В Москве диспансеризацию прошли 36,6% мужчин и 48,7% женщин.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить проверку подростков на алкоголизм и наркоманию в обязательную диспансеризацию. По ее словам, алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя являются причинами социального сиротства и семейного неблагополучия.