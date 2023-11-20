В Минздраве опровергли изменения в правилах продажи психотропных препаратов в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России не принимались изменения, усложняющие работу аптек с сильнодействующими психотропными препаратами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Комментируя заявления СМИ, в ведомстве обратили внимание, что большая часть аптек работает с препаратами, подлежащими предметно-количественному учету (ПКУ). Однако для оборота препаратов с наркотическими или психотропными веществами аптечным организациям требуется соответствующая лицензия.

"Никаких изменений в этой части в регулировании не принималось", – пояснили в министерстве, отметив, что работа с препаратами группы не усложнялась.

К лекарствам под ПКУ предъявляются требования по хранению и учету. При этом они не препятствуют сбыту, заключили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в российских аптеках стало сокращаться количество сильнодействующих психотропных препаратов из-за жесткого контроля и регулируемых цен. Уточнялось, что проблемы якобы наблюдались с препаратами от эпилепсии, транквилизаторами и иными лекарствами российского или зарубежного производства для лечения тяжелых психических заболеваний.



Свыше 50% всех клинических исследований лекарств проводится в столице