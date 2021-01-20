Иммунитет к COVID-19 держится девять месяцев у привитых сотрудников Центра Гамалеи

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Иммунитет у сотрудников Центра имени Гамалеи, которые привились российской вакциной "Спутник V", сохраняется уже девять месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора учреждения Дениса Логунова.

"Можем сказать, что в той части проиммунизированного коллектива, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение 9 месяцев", – отметил он.

Логунов добавил, что официальные данные по наблюдениям длительности иммунитета в клиническом исследовании еще не поступали.

Ранее в Центре сообщили, что на 2021 год запланировали исследования "Спутник V" среди детей. Отмечалось, что такая схема соответствует как российским, так и мировым регулирующим стандартам. Любые препараты первоначально испытываются среди взрослой популяции, а только потом – среди детей.