Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Более 100 человек стали донорами крови на ассамблее "Здоровая Москва". Люди сдавали кровь в специально оборудованном кабинете стенда "Московский донор" Центра крови имени О. К. Гаврилова, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно подсчетам трансфузиологов, за четыре дня удалось собрать около 50 литров цельной крови. Это более 140 порций для переливания. Один донор может помочь трем пациентам.

Все желающие могли узнать свою группу крови, резус-фактор, а также проверить уровень гемоглобина в мини-лаборатории.

Больше всего кровь сдали обладатели второй группы крови (50% от числа всех доноров). Самой редкой стала четвертая группа (менее 10% доноров).

Всего в ассамблее "Здоровая Москва", прошедшей с 16 по 19 января на ВДНХ, приняло участие более 60 тысяч человек.

В рамках мероприятия москвичи и гости столицы смогли пообщаться с лучшими медиками столицы, а также послушать лекции известных мировых экспертов в области медицины. Кроме того, участники смогли пройти экспресс-диагностику.

В первый день ассамблею посетил Сергей Собянин, мэр выступил на пленарном заседании. По его словам, в ближайшие годы в столице появятся новые объекты здравоохранения, которые разместятся на площади свыше 1 миллиона квадратных метров. Кроме того, мэр Москвы указал на цифровизацию столичного здравоохранения.

Также на ассамблее состоялась интерактивная выставка, на которой было представлено более 30 экспозиций. В частности, участникам была предоставлена возможность пройти экспресс-обследования, сдать анализы.

В зоне акушерства и гинекологии рассказали о дистанционном видеонаблюдении за новорожденными, с помощью которого можно наблюдать за малышом онлайн в том случае, если нет возможности постоянно находиться рядом.

Также в рамках ассамблеи была представлена школа для пап "Я – папа!", в которой мужчин учили пеленать, кормить и купать малышей. Прошло такое обучение свыше 200 отцов.