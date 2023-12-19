Патологоанатомический музей открылся в НИИ имени Склифосовского в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый музей патологоанатомического отделения открылся в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, учреждение является серьезной учебной базой для всех начинающих медиков.

"Будущие врачи смогут изучать морфологические проявления самых редких заболеваний на экспонатах, отслеживать динамику, фазы возникновения и развития патологических процессов и болезней. Сейчас для медработников и студентов доступна уникальная коллекция с образцами костной патологии", – заявила она.

По словам Раковой, в экспозиции представили полноценные скелеты, отдельные кости, макроскопические и гистологические препараты, рентгеновские снимки и истории болезни с 1930 годов.

Также в коллекции можно увидеть скелет женщины с болезнью Педжета, при которой кости деформируются и утолщаются, акты судебно-медицинских вскрытий, снимки, протоколы судебных заседаний, а также воссозданный рабочий стол профессора Николая Пермякова и многое другое.

Ранее Анастасия Ракова заявила о формировании рейтинга якорных онкологических стационаров за период с января по сентябрь 2023 года.

Первую строчку продолжает занимать городская клиническая онкологическая больница № 1. На втором месте рейтинга находится Московский клинический научный центр имени Логинова.



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