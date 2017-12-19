Власти США ужесточат контроль за гомеопатическими препаратами

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Власти США намерены ужесточить контроль за гомеопатическими препаратами в стране. Новые меры контроля их оборота разрабатывают специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Как сообщает "Газета.ру", в основу нового подхода будет положена оценка рисков употребления того или иного гомеопатического препарата. В частности, особое внимание эксперты уделят продукции для лечения серьезных заболеваний (рака, болезней сердца, алкоголизма), в составе которой есть потенциально опасные для здоровья ингредиенты. Тщательным проверкам также подвергнут препараты, предназначенные для наиболее уязвимых возрастных групп: детей и пожилых людей.

"Мы уважаем право людей прибегать к методам альтернативной медицины, но FDA несет ответственность за защиту населения от продукции, которая не приносит пользы и может нанести вред здоровью", – заявили специалисты американского Управления по санитарному надзору. При этом отмечается, что не опасная для здоровья гомеопатическая продукция, как и прежде, будет доступна потребителям.