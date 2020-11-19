В Минздраве оценили возможность ошибки ПЦР-тестов у курильщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, может ли влиять курение на результаты ПЦР-теста. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, курение не является фактором, влияющим на показания теста на COVID-19, и не провоцирует ошибки.

"Если у вас положительный тест, надо его расценивать как положительный", – пояснила Драпкина.

Также специалист не исключила того факта, что иногда ПЦР-тесты дают ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Однако Драпкина подчеркнула, что у курильщиков выше частота пульса, что является фактором риска развития проблем с сердцем и сосудами.

Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что риск смерти от коронавируса выше у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эксперт отметил, что проблемы с сердцем и сосудами повышают риск возникновения осложнений.