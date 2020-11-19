Врач назвал фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса в 12 раз

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что риск смерти от коронавируса выше у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает "Российская газета".
Эксперт отметил, что непосредственно проблемы с сердцем и сосудами не влияют на вероятность заражения коронавирусом. Однако заболевания сердечно-сосудистой системы повышают риск возникновения осложнений. Частота госпитализаций таких пациентов, пояснил Бойцов, увеличивается в 6 раз.
"Летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз", – подчеркнул кардиолог.
Также эксперт сообщил, что каждый третий пациент, перенесший COVID-19, впоследствии сталкивается с проблемами с системой кровообращения.
Ранее ученые обнаружили новое свойство прививки от гриппа. Исследователи изучили данные более чем 237 тысяч граждан. Специалистам удалось выяснить, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди граждан, привившихся от гриппа, на 18% ниже в сравнении с теми, кто вакцину не получил.
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