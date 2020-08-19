Антибиотики опасно принимать одновременно с противозачаточными – эксперты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Совместный прием антибиотиков и противозачаточных средств может быть опасен, считают ученые Оксфордского университета. Согласно подготовленному ими отчету антибактериальные средства снижают действие контрацептивных средств. Об этом сообщает "Экспресс газета".
По данным отчета, 46 женщин из 74 623 заявили о нежелательной беременности при приеме антибиотиков.
"Данные свидетельствуют о взаимодействии антибактериальных препаратов с гормональными контрацептивами, что потенциально может снизить эффективность противозачаточных средств. Женщинам, принимающим гормональные контрацептивы, следует посоветовать принять дополнительные меры предосторожности", – отмечают эксперты.
При этом в описании многих противозачаточных таблеток есть предупреждение о приеме антибиотиков. Однако по словам ученых, многие невнимательно относятся к инструкциям.
"По-видимому, многие не читают инструкции к лекарствам. Также возможно, что некоторые врачи, назначающие лекарства, не упоминают о проблеме или пациенты забывают о том, что им сказали", – предположил профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.
Ранее ученые назвали генную терапию единственным способом избавления от вируса простого герпеса ВПГ-1. К такому выводу пришли американские ученые из отделения вакцин и инфекционных заболеваний центра Фреда Хатчинсона.
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