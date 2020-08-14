Ученые предложили новый способ лечения COVID-19

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Ученые нашли новый способ терапии COVID-19. Так, коронавирусную инфекцию предлагается лечить радиацией. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, такой способ лечения предложили сразу несколько научных коллективов из разных стран. Уточняется, что речь идет о лучевой терапии.

В Канаде ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади пришли к выводу, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают вероятность смертельного исхода от пневмонии в среднем примерно на 20 процентов. Кроме того, при острой фазе пневмонии использование данного способа терапии позволяет сократить смертность вдвое.

Методику уже протестировали в США. Экспериментальное лечение получили 10 пациентов, все они выздоровели за три дня против 12 дней в контрольной группе. При этом время до выписки из стационара было также сокращено – с 20 до 12 дней.

Американские радиологи уже выпустили статью о серьезных побочных эффектах такого лечения. В частности, лучевая терапия не только уменьшает воспаление, но и убивает клетки иммунитета, необходимые для борьбы с COVID-19.

По мнению ученых из России, проводить подобное лечение имеет смысл только после длительных испытаний на животных.

"При COVID-19 нарушается регенерация в тканях легких. Лучевая терапия способна только усугубить этот процесс. Например, могут регенерировать клетки, выделяющие соединительную ткань. Таким образом, фиброз легких только усилится", – заявила профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева.

Она добавила, что специалисты на данном этапе имеют слишком мало информации о природе COVID-19. По этой причине нельзя превращать организм человека в полигон для испытаний, заключила Рева.

Ранее ученый предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью. При этом специалист исключил введения строго режима самоизоляции по всей стране.