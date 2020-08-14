Ученые предложили новый способ лечения COVID-19

04:01
Фото: пресс-служба АФК "Система"/ТАСС
Ученые нашли новый способ терапии COVID-19. Так, коронавирусную инфекцию предлагается лечить радиацией. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным издания, такой способ лечения предложили сразу несколько научных коллективов из разных стран. Уточняется, что речь идет о лучевой терапии.
В Канаде ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади пришли к выводу, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают вероятность смертельного исхода от пневмонии в среднем примерно на 20 процентов. Кроме того, при острой фазе пневмонии использование данного способа терапии позволяет сократить смертность вдвое.
Методику уже протестировали в США. Экспериментальное лечение получили 10 пациентов, все они выздоровели за три дня против 12 дней в контрольной группе. При этом время до выписки из стационара было также сокращено – с 20 до 12 дней.
Американские радиологи уже выпустили статью о серьезных побочных эффектах такого лечения. В частности, лучевая терапия не только уменьшает воспаление, но и убивает клетки иммунитета, необходимые для борьбы с COVID-19.
По мнению ученых из России, проводить подобное лечение имеет смысл только после длительных испытаний на животных.
"При COVID-19 нарушается регенерация в тканях легких. Лучевая терапия способна только усугубить этот процесс. Например, могут регенерировать клетки, выделяющие соединительную ткань. Таким образом, фиброз легких только усилится", – заявила профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева.
Она добавила, что специалисты на данном этапе имеют слишком мало информации о природе COVID-19. По этой причине нельзя превращать организм человека в полигон для испытаний, заключила Рева.
Ранее ученый предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью. При этом специалист исключил введения строго режима самоизоляции по всей стране.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: