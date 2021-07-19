ФАС не обнаружила нарушений в ценообразовании ПЦР-тестов в частных медорганизациях

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Федеральная антимонопольная служба провела анализ цен ПЦР-тестов на коронавирус в российских частных компаниях и лабораториях и не обнаружила нарушений ценообразования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.

"Ведомство запросило и проанализировало данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Нарушений ценообразования среди частных медорганизаций не выявлено. Соответствующий доклад направлен в правительство РФ", – говорится в сообщении.

В организации добавили, что сейчас Роспотребнадзором оптимизированы требования по ПЦР-тестированию. Так, была отменена обязанность двукратной сдачи тестов для россиян, прибывших из-за рубежа, а также необходимость сдачи тестов для вакцинировавшихся и переболевших.

Ранее россиянам рассказали, как расшифровать результаты теста на коронавирус.