До 70 млрд руб предлагает выделить ЕР на развитие системы борьбы с инфекциями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На развитие системы предупреждения биологических угроз партия "Единая Россия" предлагает выделить из бюджета до 70 миллиардов рублей. Речь идет и о разработке программной платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей. Об этом сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Острая ситуация с пандемией требует от нас создать надежную систему выявления и предупреждения биологических угроз. Она должна реагировать быстро и эффективно, чтобы люди были максимально защищены от инфекций", – отметил он.
Медведев считает, что благодаря платформе опасные вирусы в любой точке страны обнаруживались бы своевременно, а ученые обеспечивались бы данными для скорейшего создания вакцин.
"Следует работать над совершенствованием системы тестирования, чтобы в течение максимально короткого времени прямо на месте тесты выявляли возбудителей инфекции, чтобы это были более эффективные тесты, которые с точностью дают ответы на вопросы", – добавил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо запустить программу по развитию системы медицинской реабилитации. На данную инициативу, по словам президента, стоит выделить не менее 100 миллиардов рублей.
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