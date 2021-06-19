В Москве планируют увеличить количество коек для пациентов с COVID-19 до 24 тысяч

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве для лечения пациентов с COVID-19 развернуто почти 17 тысяч коек, однако в течение ближайших двух недель их количество планируют увеличить до 24 тысяч. Об этом сообщается на mos.ru.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что два дня назад полностью перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом городскую клиническую больницу № 15 имени О. М. Филатова. К имеющимся на тот момент мощностям дополнительно развернули 1,6 тысячи коек.

Она добавила, что пациентов с COVID-19 начали принимать в родерах на территориях действующих коронавирусных стационаров.

"К настоящему моменту в столице развернуто почти 17 тысяч коек. Прием пациентов с COVID-19 ведут 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также родеры на территориях восьми городских больниц. За ближайшие две недели при необходимости фонд планируем нарастить до 24 тысяч", – сказала Ракова.

Дополнительные койки появятся в московских многопрофильных клиниках и федеральных центрах: ГКБ имени Ф. И. Иноземцева, ГКБ № 24 и родере на территории клиники, клинической больнице Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, ГКБ № 51, госпитале для ветеранов войн № 3 и родере на территории больницы, Федеральном научно-клиническом центре ФМБА, ГКБ № 17 с родером, детской инфекционной больнице № 6 и ГКБ имени С. И. Спасокукоцкого.

Защититься от COVID-19 можно, пройдя бесплатную вакцинацию. В Москве открыто 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва".

До 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от коронавируса, примут участие в розыгрыше автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью порядка одного миллиона рублей. Информацию о победителях будут объявлять в эфире телеканала "Москва 24" с 23 июня.

