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10:45

Почти 7 тысяч пациентов с онкологией прошли 3D и 4D лучевую терапию в Москве

медицина

10:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около семи тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями прошли 3D и 4D лучевую терапию в Москве в прошлом году, говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.

Как отмечается, данная технология является одним из самых перспективных методов лечения рака.

"В прошлом году на 3D и 4D лучевую терапию правительством Москвы было дополнительно выделено 2,6 миллиарда рублей, что позволило пролечить почти семь тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Хрипуна.

Он уточнил, что в нынешнем году объем такой медпомощи будет сохранен.

3D и 4D технологии позволяют "видеть" опухоль и воздействовать на нее с учетом точных размеров новообразования и даже изменения его положения в пространстве.

Лечение, проведенное на современном оборудовании, является неинвазивным методом. Кроме того, оно не приводит к лучевым осложнениям.

"Такой современный метод лечения онкологии доступен москвичам бесплатно в рамках высокотехнологичной медицинской помощи", – добавил Хрипун.

На ранних стадиях болезни применение данных технологий особенно эффективно.

Москвичи могут пройти лучевую терапию по направлению из медицинской организации в городской клинической больнице имени Плетнева, в городской онкологической больнице №62 столичного департамента здравоохранения, а также в ряде ведущих федеральных, частных и ведомственных клиник.

15 февраля Сергей Собянин сообщил, что с 2019 года московская онкологическая служба помощи детям переходит на 4D лучевую терапию.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в июле текущего года в России должен заработать онкологический регистр. Регистр онкобольных планируют создать в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он поможет отслеживать лечение пациентов с раком на всех стадиях.

медицина

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