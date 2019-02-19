Почти 7 тысяч пациентов с онкологией прошли 3D и 4D лучевую терапию в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Около семи тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями прошли 3D и 4D лучевую терапию в Москве в прошлом году, говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.
Как отмечается, данная технология является одним из самых перспективных методов лечения рака.
"В прошлом году на 3D и 4D лучевую терапию правительством Москвы было дополнительно выделено 2,6 миллиарда рублей, что позволило пролечить почти семь тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Хрипуна.
Он уточнил, что в нынешнем году объем такой медпомощи будет сохранен.
3D и 4D технологии позволяют "видеть" опухоль и воздействовать на нее с учетом точных размеров новообразования и даже изменения его положения в пространстве.
Лечение, проведенное на современном оборудовании, является неинвазивным методом. Кроме того, оно не приводит к лучевым осложнениям.
"Такой современный метод лечения онкологии доступен москвичам бесплатно в рамках высокотехнологичной медицинской помощи", – добавил Хрипун.
На ранних стадиях болезни применение данных технологий особенно эффективно.
Москвичи могут пройти лучевую терапию по направлению из медицинской организации в городской клинической больнице имени Плетнева, в городской онкологической больнице №62 столичного департамента здравоохранения, а также в ряде ведущих федеральных, частных и ведомственных клиник.
15 февраля Сергей Собянин сообщил, что с 2019 года московская онкологическая служба помощи детям переходит на 4D лучевую терапию.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в июле текущего года в России должен заработать онкологический регистр. Регистр онкобольных планируют создать в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он поможет отслеживать лечение пациентов с раком на всех стадиях.
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