Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в столичных аптеках

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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проведет проверку после сообщений СМИ о выявлении некачественного препарата "Дексаметазон" в аптеках Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Росздравнадзора, данный гормональный препарат создан индийским производителем "Шрея Лайф Сеансиз Пвт. Лтд".

Ранее газета "Известия" заявила, что нестерильный и содержащий примеси "Дексаметазон" можно приобрести в столичных аптеках. К ним могли поступить около 37 тысяч доз из этой партии.

Отмечается, что этот препарат выпускается в форме таблеток и раствора для инъекций. Он применяется для лечения аутоиммунных ревматологических заболеваний, коронавируса у госпитализированных пациентов и других инфекционных процессов.

До этого директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, что распознать некачественный препарат в аптеке можно с помощью мобильного приложения госсистемы "Честный знак". Для этого нужно отсканировать код Data Matrix, после чего потребитель получит всю информацию о товаре.

Еще эксперт рекомендовал во избежание покупки контрафакта проверить лицензию аптеки и найти информацию о препарате в госреестре лекарственных средств. Все эти данные есть в открытом доступе.

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