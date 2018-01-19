В 2017 году число электронных медицинских карт увеличилось в 2 раза

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В 2017 году врачи московских поликлиник создали 3,1 миллиона новых электронных медицинских карт (ЭМК). Таким образом число ЭМК увеличилось в 2 раза. Об этом на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москве доложил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он также отметил, что количество выписанных электронных рецептов выросла на 13 процентов по сравнению с 2016 годом.

При этом каждая третья запись к врачам московских поликлиник была проведена через удаленные каналы, главным образом, через интернет. Всего таким образом было сделано 34,2 миллиона записей – на 13 процентов больше, чем в 2016 году.

Популярность инфоматов, установленных в поликлиниках, постепенно снижается, что является свидетельством удобства использования удаленных каналов и повышения компьютерной грамотности пациентов.

Ранее сообщалось, что более 6,3 миллиона электронных медицинских карт, доступных всем врачам, завели в столичной Единой медицинской информационно-аналитической системе. Общее число пациентов, зарегистрированных в ней, составило более 9,7 миллиона человек.

Электронные медкарты начали вводить с 2015 года, к июлю 2017-го в Москве было зарегистрировано более пяти миллионов карт. В будущем этими картами смогут пользоваться не только врачи поликлиник и скорой помощи, но и работники столичных больниц.