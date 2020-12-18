Малышева объяснила появление гематом у пациентов с COVID-19

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему на теле пациентов с коронавирусом появляются гематомы.

Она отметила, что так действуют антикоагулянты, назначаемые пациентам с данной инфекцией. Эти препараты препятствуют образованию тромбов. Также Малышева подчеркнула, что зачастую гематомы появляются у людей старшего возраста.

Ее коллега Дмитрий Дупляков указал, что эффект не опасен и не оказывает влияния на течение заболевания. По его словам, кровотечения, которые требуют отмены приема лекарств, возникают лишь в 1% всех случаев.

Ранее ученые обнаружили особенность организма, усложняющую течение коронавирусной инфекции. Специалистам удалось выяснить, что в крови пациентов находится большое количество неправильных антител (аутоантител). По их словам, они вместо борьбы с вирусом атакуют органы, ткани и саму иммунную систему.