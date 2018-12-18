Московские врачи спасли жизнь пациенту с глубокими химическими ожогами

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Врачи ожогового центра городской клинической больницы имени Иноземцева спасли мужчину с глубокими химическими ожогами, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал врачам 21-летний молодой человек, у него в куртке пролилась жидкость для чистки сантехники. Она пропитала одежду, после чего щелочь, входящая в состав средства, разъела кожу, подкожную клетчатку и добралась до мышц грудной клетки.

Пациенту диагностировали глубокие химические ожоги III–IV степеней, повреждено оказалось около 15% тела. Возникла угроза развития смертельно опасных дыхательных расстройств.

Пациента поместили в ожоговую реанимацию, где провели операцию по трансплантации кожи. Своевременное вмешательство позволило не только спасти молодому человеку жизнь, но и сохранить кожный покров.

Ранее сообщалось, что ученые Курчатовского института вырастили из клеток человека аналог кожи для тестирования фармакологических препаратов. Разработка перспективна для испытания лекарств, так как больше не нужно проводить тесты на животных.