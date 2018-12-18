Московские врачи спасли жизнь пациенту с глубокими химическими ожогами

Врачи ожогового центра городской клинической больницы имени Иноземцева спасли мужчину с глубокими химическими ожогами, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказал врачам 21-летний молодой человек, у него в куртке пролилась жидкость для чистки сантехники. Она пропитала одежду, после чего щелочь, входящая в состав средства, разъела кожу, подкожную клетчатку и добралась до мышц грудной клетки.
Пациенту диагностировали глубокие химические ожоги III–IV степеней, повреждено оказалось около 15% тела. Возникла угроза развития смертельно опасных дыхательных расстройств.
Пациента поместили в ожоговую реанимацию, где провели операцию по трансплантации кожи. Своевременное вмешательство позволило не только спасти молодому человеку жизнь, но и сохранить кожный покров.
Ранее сообщалось, что ученые Курчатовского института вырастили из клеток человека аналог кожи для тестирования фармакологических препаратов. Разработка перспективна для испытания лекарств, так как больше не нужно проводить тесты на животных.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.