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Общество

08:59

Столичные медики первыми в РФ пересадили пациенту многобраншевую аорту умершего человека

медицина общество

Фото: depositphotos/Cancerus

Хирургам медицинского университета имени Сеченова удалось первым в России пересадить пациенту многобраншевую аорту, взятую из тела умершего человека. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"У пациента, который поступил к нам из другой клиники, было инфицированное воспаление стент-графтом аорты – имплантированным синтетическим устройством для лечения аневризма аорты. Он лихорадил, а купировать это антибиотиками не удавалось. Нужно было чем-то заменить отдел аорты и убрать инфицированный стент-графт", – рассказал заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Роман Комаров.

Для операции была подготовлена трупная многобраншевая аорта. Ей заменили удаленный инфицированный стент-графт. Уточняется, что донор аорты умер от причин, не связанных с болезнями сосудов. По словам врача, в настоящий момент пациент идет на поправку.

Ранее московским врачам удалось спасти жизнь пациента, который перенес пять клинических смертей в течение одной ночи.

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