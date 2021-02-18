Столичные медики первыми в РФ пересадили пациенту многобраншевую аорту умершего человека

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Хирургам медицинского университета имени Сеченова удалось первым в России пересадить пациенту многобраншевую аорту, взятую из тела умершего человека. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"У пациента, который поступил к нам из другой клиники, было инфицированное воспаление стент-графтом аорты – имплантированным синтетическим устройством для лечения аневризма аорты. Он лихорадил, а купировать это антибиотиками не удавалось. Нужно было чем-то заменить отдел аорты и убрать инфицированный стент-графт", – рассказал заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Роман Комаров.
Для операции была подготовлена трупная многобраншевая аорта. Ей заменили удаленный инфицированный стент-графт. Уточняется, что донор аорты умер от причин, не связанных с болезнями сосудов. По словам врача, в настоящий момент пациент идет на поправку.
Ранее московским врачам удалось спасти жизнь пациента, который перенес пять клинических смертей в течение одной ночи.
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