Подмосковные врачи помогли пациентке с неправильно установленным пирсингом

Фото: министерство здравоохранения Московской области
Врачи Люберецкой областной больницы вылечили пациентку, которой мастер неправильно установил пирсинг в щеки. Об этом сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.
"В Люберецкую областную больницу поступила пациентка с жалобами на боль, отек и инородные тела в тканях щек. За шесть дней до этого девушка установила в обе щеки пирсинг, который из-за сильного отека полностью ушел вглубь щек", – рассказали в пресс-службе учреждения.
Медикам потребовалось удалять как пирсинг, так и его штанги, а также провести пластику местными тканями. Операцию делали со стороны слизистой рта, чтобы избежать послеоперационных рубцов на лице.
По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы Сергея Гревцева, специалистам пришлось искать пирсинг почти вслепую – он не реагировал на магнит и смещался при открытии рта.
В пресс-службе больницы отметили, что причиной произошедшего инцидента был неверно подобранный размер украшения. Вероятно, что мастер не учел возможный отек после процедуры.
Ранее в правительстве Кировской области сообщили, что врачи местной детской больницы сумели спасти ребенка с полным поражением всех органов и систем из-за коронавируса. Сейчас переболевшая девочка восстанавливается.
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