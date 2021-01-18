Подмосковные врачи помогли пациентке с неправильно установленным пирсингом

Фото: министерство здравоохранения Московской области

Врачи Люберецкой областной больницы вылечили пациентку, которой мастер неправильно установил пирсинг в щеки. Об этом сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

"В Люберецкую областную больницу поступила пациентка с жалобами на боль, отек и инородные тела в тканях щек. За шесть дней до этого девушка установила в обе щеки пирсинг, который из-за сильного отека полностью ушел вглубь щек", – рассказали в пресс-службе учреждения.

Медикам потребовалось удалять как пирсинг, так и его штанги, а также провести пластику местными тканями. Операцию делали со стороны слизистой рта, чтобы избежать послеоперационных рубцов на лице.

По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы Сергея Гревцева, специалистам пришлось искать пирсинг почти вслепую – он не реагировал на магнит и смещался при открытии рта.

В пресс-службе больницы отметили, что причиной произошедшего инцидента был неверно подобранный размер украшения. Вероятно, что мастер не учел возможный отек после процедуры.

Ранее в правительстве Кировской области сообщили, что врачи местной детской больницы сумели спасти ребенка с полным поражением всех органов и систем из-за коронавируса. Сейчас переболевшая девочка восстанавливается.

