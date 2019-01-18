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08:21

Боткинская больница планирует до 130 пересадок органов в год

медицина

08:21

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты смогут проводить до 130 трансплантаций органов каждый год в городской клинической больнице имени Боткина. Таким образом, этот вид помощи станет более доступным для горожан, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения со ссылкой на его главу Алексея Хрипуна.

"В будущем врачи Боткинской больницы смогут проводить до 100 трансплантаций почки и около 30 трансплантаций печени в год. Старт этого направления в данной больнице сделает этот пока еще редкий вид помощи более доступным для москвичей", – отметил Хрипун.

Как сообщается, более 40 врачей и 10 операционных медицинских сестер клиники прошли обучение и стажировку в ведущих российских и зарубежных клиниках.

В Боткинской больнице операции по трансплантации органов и тканей начали делать с июня 2018 года. Ранее трансплантация была доступна только в НИИ имени Склифосовского. Врачи Боткинской больницы выполняют трансплантацию костного мозга и роговицы, почек и печени.

Ежегодно врачи клиники делают более 67 тысяч операций разного профиля, семь процентов из которых – высокотехнологичные.

медицина

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