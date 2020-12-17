Врач рассказала, почему может появляться ложная аллергия

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Врач аллерголог-иммунолог Анна Шуляева заявила, что ложная аллергия может появиться из-за нарушений обмена гистамина и метаболизма жирных кислот, а также из-за расстройства ЖКТ, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Это реакция, которая идет по типу аллергической внешне, то есть дает зуд, сыпь на коже и так далее, но при этом отличается она тем, что у нее не аллергический механизм. Как правило, в такой ситуации речь идет про пищевую непереносимость", – заявила врач.
Она подчеркнула, что ложная аллергия образуется в результате большого количества раздражителей, тогда как при настоящей аллергии достаточно небольшого количества аллергена. Для определения вида аллергии специалист посоветовала проверить кровь на наличие иммуноглобулинов Е.
"Как правило, если в анализе крови не обнаружилось иммуноглобулина Е, речь идет не про истинную аллергию. После этого следует обратиться за консультацией все равно к аллергологу, а также желательно посетить гастроэнтеролога, потому что нередко такое схожее с аллергической реакцией проявление может указывать на пищевую непереносимость", – отметила Шуляева.
Ранее врач-терапевт высшей категории Елизавета Климова заявила, что нередко под аллергической реакцией маскируются симптомы других болезней, которые опасно подавлять приемом антигистаминных препаратов.
Специалист рассказала, что именно насморк и заложенность носа считаются главными симптомами аллергического и инфекционного ринита. Однако аллергический ринит обычно сопровождается обильными водянистыми выделениями из носа, частым чиханием, зудом, покраснением и слезоточивостью глаз.
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