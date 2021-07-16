В пиковые дни прививаются до 1 млн человек в сутки – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о заметном приросте темпов вакцинации.

По словам министра, каждую неделю количество привитых граждан значительно увеличивается. В пиковые дни прирост составляет до 1 миллиона человек за сутки.

"Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в 2 раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки", – подчеркнул Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 обладает значительной эффективностью против тяжелых осложнений, коронавирусом заболели не более 2,5% привитых граждан.