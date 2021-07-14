Мурашко объяснил, как часто нужно будет прививаться от коронавируса

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После того, как коллективный иммунитет к COVID-19 в России будет достигнут, достаточно будет прививаться раз в год. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"После достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать в плановом режиме раз в год", – сообщил он.

Ранее Минздрав утвердил временные рекомендации о вакцинации населения от COVID-19.

В документе говорится, что перед прививкой не нужно делать тест на антитела – важно следовать графику вакцинации вне зависимости от их количества. Кроме того, прививаться можно любым из зарегистрированных в РФ препаратов.

