Печатников назвал эффективным методом борьбы с COVID-19 введение искусственных антител

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Эффективным способом борьбы с коронавирусом может стать ввод искусственных антител, сообщает Агентство "Москва". Предположение высказал заслуженный врач РФ, советник мэра Москвы по социальным вопросам, декан факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС Леонид Печатников.
По словам врача, антитела к инфекции появляются лишь у 10-15% переболевших, причем в тяжелой форме. У тех, кто переносит болезнь в легкой или бессимптомной форме, иммунитет к вирусу не появляется вовсе, антитела не вырабатываются.
"Поэтому, на мой взгляд, сегодня перспективным направлением выработки вакцины от коронавируса является то, чем сейчас занимаются, насколько я знаю, в Соединенных Штатах Америки, – это выработка искусственных антител. Это когда то, что нам будут вводить, не вызывает выработку собственных антител, а нам как бы будут вводить искусственные антитела. Так, как это сегодня происходит в онкологии, в ревматических заболеваниях, это большой класс так называемых моноклональных антител, и, я полагаю именно здесь есть перспектива", – поделился Печатников.
Ранее стало известно, что в Подмосковье почти у 20% сдавших тест на антитела к коронавирусу обнаружен иммунитет.
Всего в России уже проведено более 24 миллионов тестов на коронавирус. На последние сутки пришлось 298 тысяч исследований.
Российские ученые получили антитела к коронавирусу
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