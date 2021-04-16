16:29
Фото: twitter.com/RegSprecher
Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила первый компонент вакцины от коронавируса AstraZeneca (новое название Vaxzevria. – Прим. ред.). Об этом она сообщила в своем Twitter.
"Я рада, что сегодня сделала первую прививку AstraZeneca. Благодарю всех, кто участвует в кампании по вакцинации, и всех, кто сделал прививку", – рассказала она.
По ее словам, прививка – это ключ к преодолению пандемии. Она также приложила к посту сертификат и формуляр о сделанной прививке.
Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания AstraZeneca почти в два раза сократила поставки вакцины от коронавируса в страны Европы. В страны ЕС, а также Исландию и Норвегию британо-шведская компания намерена поставить 1,3 миллиона доз препарата от COVID-19. В середине марта AstraZeneca прогнозировала, что объем поставок составит 2,6 миллиона доз вакцины.
От своих планов по поставке 70 миллионов доз препарата за второй квартал организация отказываться не станет. После изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca комитет по безопасности лекарств ЕМА заявил, что польза превышает связанные с ней риски.
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