Врач рассказал, когда при головной боли следует обратиться к врачу

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал случаи головной боли, при которых необходимо обратиться к специалисту. По его словам, это нужно сделать, если боль возникает при кашле или изменении положения тела. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"У вас может быть опухоль или аневризма сосудов головного мозга", – отметил специалист.
Также о развитии опасных процессов в организме можно говорить, если вдруг неожиданно онемела рука или опустился уголок рта и при этом болит голова, уточнил врач.
Ранее Мясников рассказал о частой ошибке при головной боли. Как объяснил эксперт, в 8 из 10 случаев головной боли недуг обусловлен разновидностью остеохондроза. В этом случае у человека болят ткани, окружающие голову: мышцы, сухожилия и фасции.
Для устранения боли Мясников порекомендовал принимать антидепрессанты первого поколения. Он уточнил, что такой способ лечения будет эффективен при головной боли от напряжения. Мясников пояснил, что многие россияне отказываются от антидепрессантов, аргументируя это отсутствием депрессии.
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