Вирусолог прокомментировал возникновение новых штаммов коронавируса

Москва 24/Антон Великжанин
Образование новых штаммов коронавирусной инфекции вполне вероятно. Об этом сообщил профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
По его словам, при снижении количества вируса в мире новые штаммы будут образовываться с меньшей долей вероятности.
"Такие варианты, как "британский" или "южноафриканский", появляются, потому что происходят случайные ошибки при копировании цепей рибонуклеиновой кислоты. И такая вот случайная мутация приводит к тому, что возникает немного измененный белок шипа коронавируса", – цитирует эксперта RT.
Кроме того, Аграновский рекомендовал сделать прививку от COVID-19. Он также добавил, что это единственная защита от новых штаммов коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса. Кроме того, в Латвии впервые обнаружили "угандийскую" разновидность коронавируса A.23.1, ее выявили у семерых жителей города Лиепая. Уточняется, что прирост случаев может свидетельствовать о повышенной заразности этого подвида.
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