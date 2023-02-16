Новое здание детско-взрослой поликлиники в Бирюлеве Восточном готово на 70%

Фото: пресс-служба Депстроя

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства нового здания детско-взрослой поликлиники в столичном районе Бирюлево Восточное.

"Новое здание детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену для жителей ЖК "Царицыно" в районе Бирюлево Восточное по адресу улица 6-я Радиальная, владение 7, корпус 36, готово на 70%", – заявил специалист.

По словам Загрутдинова, на объекте сейчас идет отделка помещений, продолжается монтаж инженерных сетей.

Новое медицинское учреждение строят в соответствии с обновленным московским стандартом оснащения поликлиник. К его особенностям относятся отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, комфортная зона ожидания и доступность для маломобильных людей.

Новое здание поликлиники в Бирюлеве Восточном достигнет площади в 11 507 квадратных метров. Для взрослых построят вестибюльную группу помещений, зону приема анализов, выдачи справок и направлений. На первом же этаже размещены кабинет дежурного врача, аптека и кабинет выдачи рецептов.

Для детей на первом этаже поликлиники откроют вестибюльную группу с игровой зоной, зоной приема анализов, кабинетом дежурного врача и кабинетом отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях.

Второй этаж поликлиники отведут под терапевтическое отделение для взрослых, картохранилища и кабинеты врачей патронажной службы. Для детей откроют кабинет здорового ребенка, зону вакцинопрофилактики и кабинеты приема врачей педиатрического отделения.

Кабинеты профильных специалистов и зона функциональной диагностики для взрослых пациентов появятся на третьем этаже. Здесь же оборудуют служебно-бытовые и хозяйственные помещения. В детском отделении откроются кабинеты врачей-специалистов, а также помещения для лучевой и функциональной диагностики.

Четвертый этаж отводится под зону профилактики для взрослых и детей. Также для маленьких пациентов откроют врачебные кабинеты. Пятый этаж полностью оборудуют для административных помещений.

Согласно новому стандарту оснащения поликлиник, в медучреждении разместят рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое современное диагностическое оборудование.

Как отметил глава Депстроя Рафик Загрутдинов, строительство и реорганизация поликлиник преследует цель не только оказать пациентам качественную медпомощь, но и обеспечить их комфортным пространством. Посетителям становятся доступны современные технологии диагностики и профилактики, а также расширение цифровых возможностей.

Ранее в феврале мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблова. Новое четырехэтажное здание поликлиники состоит из двух блоков на 800 посещений в смену. Работать здесь будут 294 человека.



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