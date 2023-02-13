Росздравнадзор заявил о безопасности использования неоригинальных деталей для медтехники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ремонт медицинской техники с помощью неоригинальных комплектующих деталей не станет причиной ухудшения их безопасности и качества. Об этом рассказали в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС.

Это связано с тем, что безопасность совместного использования альтернативных комплектующих будет отслеживаться и подвергаться испытаниям на базе Всероссийского научно-исследовательского института медицинской техники Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что медтехника в РФ сможет перейти на неоригинальные детали с 1 сентября текущего года.

В будущем в стране может появиться проблема невозможности эксплуатации медоборудования или ухудшения качества лечения граждан РФ из-за санкционного давления. Решение перейти на неоригинальные запчасти поможет уменьшить такие риски.

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