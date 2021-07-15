В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию ряда граждан от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан ввели в Архангельской области. Постановление издал главный санитарный врач области Роман Бузинов, сообщили в пресс-центре правительства региона.
В материале уточняется, что система здравоохранения готова к увеличению потока желающих привиться от COVID-19.
Обязательной иммунизации подлежат проживающие в соцучреждениях, медработники, государственные и муниципальные служащие, работники социальной сферы, предприятий общественного питания, экипажи рыбопромысловых судов, студенты старше 18 лет. Им необходимо привиться первым компонентом вакцины до 1 августа, вторым – до 30 августа.
В региональном Минздраве рассказали, что в среднем ежедневно первый этап вакцинации от СOVID-19 проходят порядка 3,5 тысячи жителей области. Ожидается, что темпы увеличатся до пяти тысяч человек в сутки.
Руководителям организаций также предложили обратиться в медучреждения для организации коллективной вакцинации работников.
Ранее обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан ввели в Ярославской области. Прививка станет обязательной для работников сферы торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун, фитнес-клубов и бассейнов. Также нововведение коснется работников сферы бытовых услуг, ЖКХ, почты, МФЦ и транспорта.
Представители бизнесов рассказали, сколько сотрудников вакцинировались от COVID-19
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