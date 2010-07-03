Москвичам расскажут все об анализах

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Лекцию "Зачем сдавать анализы" 18 апреля прочитают в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Перед горожанами выступит руководитель центра лабораторной диагностики ГКБ №67 имени Ворохобова Ольга Калачева. Она расскажет, какие бывают анализы, для чего они нужны и как меняются с развитием медицины.

Посетители узнают все о подготовке к сдаче анализов и о том, как врачи интерпретируют полученные результаты. Кроме того, желающие смогут задать эксперту дополнительные вопросы.

По словам Калачевой, важно, чтобы анализы проводились по направлению лечащего врача. Иначе ответственность за их интерпретацию ложится на пациента.

Лекция из цикла "Бегу к врачу" начнется в 19:00. Для участия нужна предварительная регистрация. Те, у кого не получится прийти, смогут посмотреть трансляцию в соцсетях.

В конце февраля в "Зарядье" прошла лекция о здоровье почек. Слушателям рассказали о наиболее распространенных заболеваниях, а также способах их профилактики и лечения.