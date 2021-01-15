Попова анонсировала регистрацию третьей вакцины от коронавируса в РФ

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Третью вакцину против коронавирусной инфекции могут зарегистрировать в России в ближайшие дни. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Знаю, что институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны", – приводит слова Поповой РИА Новости.

В начале декабря стало известно, что для производства собственной вакцины от коронавируса с февраля 2021 года центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова подготовил производственную площадку.

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины против COVID-19, которая была создана центром имени М. П. Чумакова РАН, идут хорошо. По словам директора учреждения, у участников исследования не обнаружили нежелательных явлений. К клиническим исследованиям вакцины приступили 6 октября, они проходят в Новосибирске.