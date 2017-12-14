Врачи Склифа сделали тысячную операцию с помощью установки "Гамма-нож"

14 декабря, 10:01
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Тысячную операцию с помощью установки "Гамма-нож" провели в хирургии НИИ имени Склифосовского в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Операция проводилась в Центре радиохирургии специализированной бригадой в составе нейрохирурга, радиолога и медицинского физика. Первая операция на установке с использованием массива источников изотопа Со-60 для высокоточного облучения головного мозга "Гамма-нож" в институте имени Склифосовского была проведена в апреле 2016 года", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".
Более 1,5 тысячи высокотехнологичных методов есть в распоряжении столичных врачей на сегодняшний день. Подобную помощь по ОМС оказывают 50 городских медучреждений – в четыре раза больше, чем шесть лет назад, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Операции с помощью "Гамма-ножа" в НИИ Склифосовского проводят каждый день. Помощь получают три-четыре пациента. Операции оплачиваются за счет средств ОМС.
Установка "Гамма-нож" предназначена для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей и сосудистых мальформаций в полости черепа. Вмешательство проходит без трепанации черепа. Вместо этого используется радиоактивное излучение от 196 источников кобальта-60, пучки которого собираются вместе и действуют наподобие неинвазивного хирургического ножа.
Лучи разрушают ДНК опухолевых клеток. Здоровые участки и тело человека не подвергаются облучению. После операции не требуется госпитализация пациента.
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