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Приходящие на дом столичные врачи получат планшеты до конца 2018 года. Всего планируется выдать 3,5 тысячи гаджетов, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Мобильные устройства нужны для просмотра электронных карт пациентов. В них врач сможет найти информацию об аллергии пациента, его хронических болезнях и вносить показания по итогам визита.

"До недавнего времени планшеты с доступом к ЕМИАС при посещении пациентов на дому использовали врачи диагностического центра № 3 и детской городской поликлиники № 110. Эта услуга тестировалась в качестве пилотного проекта. Опыт был признан успешным", – цитирует замруководителя департамента здравоохранения Алексея Погонина портал мэра и правительства Москвы.

Информация о вызовах будет поступать врачу на мобильное устройство из диспетчерской. Результаты посещения вносятся врачами в электронную карту вызова на планшете, а статус посещения автоматически передается обратно в регистратуру.

В департаменте информационных технологий отметили, что сервис во время тестирования позволил сократить время, затрачиваемое диспетчерами на регистрацию вызова, передачу информации врачам и формирование отчетности. Благодаря планшетам стало меньше ошибок, происходящих при трансляции данных о вызовах по телефону. Гаджеты также помогли оперативно отслеживать загрузки специалистов и эффективность их работы, добавили в ведомстве.

Внедрение гаджетов разделят на несколько этапов. На первом там будет информация о причинах вызова врача, состоянии здоровья пациента, адресе его проживания и номере домофона. Затем врачи смогут смотреть историю болезни пациента и узнать, какие препараты принимает больной. Данные позволят лучше подбирать препараты для лечения. Врачи также смогут оформлять листки нетрудоспособности и выписывать направления на исследования к специалистам вторичного звена онлайн с помощью планшетов.

Электронные устройства, подключенные к ЕМИАС, уже используются сотрудниками скорой помощи. Они позволяют врачам и фельдшерам получать доступ к информации в электронных картах больных. Такие карты уже есть почти у девяти миллионов горожан, планировалось, что до конца года они появятся у всех москвичей.

С июля 2017 года электронные больничные начали выдавать и принимать по всей России. Цифровой документ поступает сразу работодателю, что исключает возможность подделки.