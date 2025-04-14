Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичей начали приглашать на плановую диспансеризацию по телефону, если они не проходили обследование более двух лет. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

"Звонок может поступить с номера телефона 8 (499) 940-21-22. Операторы проконсультируют абонента и по его желанию запишут на удобное время в поликлинику по месту прикрепления", – уточнило ведомство.

В случае если пациент не может или не хочет прийти на диспансеризацию в данный момент, оператор предложит ему перезвонить позже или расскажет, как записаться онлайн через приложение "ЕМИАС.Инфо".

В контактном центре существует несколько номеров, с которых москвичам поступают звонки. По ним горожане могут узнать не только о плановом обследовании, но и о начале отопительного сезона, датах отключения горячей воды, записи в медучреждения, отметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Он также обратил внимание, что через эти звонки у жителей столицы никогда не запрашивают паспортные данные или коды из СМС.

Кроме того, москвичи могут доверять звонкам, поступившим с номера 8 (495) 539-30-00, по которому им напомнят о записи к врачу в городских поликлиниках. Также голосовой ассистент расскажет о времени и дате приема, поможет подтвердить или отменить запись.

С номера 8 (499) 530-08-03 москвичам могут напомнить о приеме в стационаре, а также пригласить на запись по выданному направлению.

Ранее стало известно, что москвичи воспользовались электронной медицинской картой (ЭМК) более миллиарда раз с момента запуска сервиса. Например, там можно найти результаты анализов и обследований, таких как КТ, МРТ, УЗИ и флюорография.

Помимо этого, в ЭМК можно увидеть результаты осмотров врачей, информацию о диспансерном наблюдении и диспансеризации, данные о вызовах скорой помощи, сведения о вакцинации, рецептах, выписки из стационаров.