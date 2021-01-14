Вирусолог оценил, насколько сложнее будет второй год эпидемии коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Доктор биологических наук Алексей Аграновский выразил мнение, что второй год эпидемии коронавируса не будет гораздо сложнее, чем первый. Об этом он рассказал в беседе с Москвой 24.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавирусной инфекции может стать тяжелее для человечества, чем предыдущий. Согласно сведениям статистики, поступившим в ВОЗ, заболеваемость в мире вновь достигла пика.

"Второй год будет сложнее? Мне так не кажется, и вот по каким обстоятельствам. Во-первых, вошла вакцина в нашу жизнь, их много разных, и люди успешно прививаются. Во-вторых, за год мы многому научились. Врачи уже знают, что делать с больными, в тяжелых случаях, при госпитализациях оказывается качественная медицинская помощь", – объяснил свою позицию Аграновский.





Алексей Аграновский доктор биологических наук Этого всего не было в начале, и вот эти два обстоятельства заставляют меня думать, что не будет года такого же тяжелого, как 2020-й.

Специалист также прокомментировал возможность привитых от инфекции людей отказаться от ношения медицинских масок. Например, в Сахалинской области таким гражданам планируют выдавать специальные бейджи, которые освободят их от необходимости использования средств защиты.

"Они (люди, сделавшие прививку. – Прим. ред.), конечно, не будут представлять угрозы для других с точки зрения заражения вирусом. Но это, по моему мнению, скорее вопрос менеджмента, общественный вопрос. Таким людям проще носить эту маску, чем объяснять всем, что они переболели или сделали прививку, или носить тот же самый бейдж. Это все чересчур напоказ", – заявил Аграновский.

По его мнению, такая мера не несет никакой общественной пользы, более того, выглядит странно.

При этом в Минздраве отметили, что некоторые послабления, связанные с соблюдением антиковидных мер, граждане, привитые от коронавируса, могут получить.

Уточняется, что сертификат о вакцинации можно будет получить в личном кабинете на портале госуслуг. "В принципе, если дальше будут какие-то решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся каким-то документом, определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий, не исключаем (такой возможности)", – рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Ранее глава ведомства Михаил Мурашко рассказал, что свыше 1,6 миллиона доз вакцины против COVID-19 уже поступило в гражданский оборот.