Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:37

Хирурги Морозовской больницы проведут День открытых дверей в декабре

медицина город общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

День открытых дверей для пациентов хирургического профиля проведут в консультативном центре Морозовской детской городской клинической больницы в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщили на официальном портале Депздрава.

"Это прекрасная возможность для пациентов и их родителей получить комплексную консультацию у ведущих детских хирургов многопрофильной клиники и в случае необходимости сразу получить путевку на плановую госпитализацию", – объяснила главврач больницы Елена Петряйкина.

По словам специалиста, подобные встречи стали "визитной карточкой" медучреждения. В пользу этого мнения говорят цифры – за 2019 год в стенах Морозовской ГКБ состоялось 18 дней открытых дверей.

Посетить прием у врачей могут родители с детьми до 18 лет. Предварительная запись на мероприятие не требуется, однако пациентам необходимо иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт, а также полис ОМС. Перед посещением специалистов также надо будет оформить карту в регистратуре.

День открытых дверей пройдет с 10:00 до 14:00 (регистрация карт – с 9:30 до 12:00) по адресу: 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9, строение 21.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика