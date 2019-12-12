Хирурги Морозовской больницы проведут День открытых дверей в декабре

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

День открытых дверей для пациентов хирургического профиля проведут в консультативном центре Морозовской детской городской клинической больницы в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщили на официальном портале Депздрава.

"Это прекрасная возможность для пациентов и их родителей получить комплексную консультацию у ведущих детских хирургов многопрофильной клиники и в случае необходимости сразу получить путевку на плановую госпитализацию", – объяснила главврач больницы Елена Петряйкина.

По словам специалиста, подобные встречи стали "визитной карточкой" медучреждения. В пользу этого мнения говорят цифры – за 2019 год в стенах Морозовской ГКБ состоялось 18 дней открытых дверей.

Посетить прием у врачей могут родители с детьми до 18 лет. Предварительная запись на мероприятие не требуется, однако пациентам необходимо иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт, а также полис ОМС. Перед посещением специалистов также надо будет оформить карту в регистратуре.

День открытых дверей пройдет с 10:00 до 14:00 (регистрация карт – с 9:30 до 12:00) по адресу: 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9, строение 21.