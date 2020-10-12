В Госдуме поддержали идею разместить камеры в палатах тяжелобольных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов назвал "абсолютно правильной" инициативу оборудовать больничные палаты для инвалидов и тяжелобольных видеокамерами и кнопками экстренного вызова.

"В больницах действительно кнопки-то есть, но видеокамерами палаты, где тяжелобольные, можно было бы обеспечить", – цитирует парламентария RT.

Он отметил, что это позволило бы дежурной сестре контролировать ситуацию в палатах на мониторе. При этом он подчеркнул, что "в серьезных больницах все это есть", поскольку такие учреждения компьютеризированы.

"Но там, где нет, надо будет, естественно, сделать",– заключил Тусумов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил оборудовать больничные палаты для инвалидов и тяжелобольных видеокамерами и кнопками экстренного вызова.

Депутат подчеркнул, что порой тяжелобольные пациенты не получали определенную помощь, так как не было возможности вызвать специалистов.